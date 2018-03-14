У селах і районах Тернопільщини розвиватимуть пластовий рух

14/03/2018 Розмір тексту:

Підтримку пластового руху, його розвиток в області та співпрацю з українською діаспорою обговорили під час зустрічі голови Тернопільської ОДА Степана Барни з головою Головної Пластової Булави, головою Пласту в світі Мартою Кузьмович та представниками тернопільського Пласту.

Як стало відомо під час зустрічі, села та райони Тернопільщини чекає масштабний розвиток пластового руху. Така ідея виникла невипадково, адже молодь у малих містечках та селах зовсім не задіяна до громадського руху. Саме тому, з метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з метою її фізичного та духовного розвитку будуть створюватися осередки Пласту. Дана ініціатива знайшла підтримку в очільника Тернопільщини й він наголосив, що є лише прихильником таких ідей та готовий сприяти їх розвитку. Тим паче, що спрямовані вони безпосередньо на виховання дітей та молоді, а це є добрим сигналом для того, щоб вони могли реалізувати себе в житті та займатися корисними справами.

Водночас, Степан Барна зауважив, що ми зацікавлені в співпраці з українською діаспорою і прагнемо відновити зустрічі з закордонними українцями.

«Українці за кордоном є добрими промоутероми України в світі. До того ж українська діаспора є важливим фактором впливу на політику країн, де вона зосереджена. Я сподіваюся, що й в Сполучених Штатах Америки ви поширите інформацію про Тернопільщину, а зокрема про те, що наш край відкритий до співпраці, гостинний і ми будемо раді бачити всіх, хто захоче приїхати до нашого регіону», – зазначив Степан Барна.

За його словами, зараз Україна рухається шляхом повернення заробітчан додому. На Тернопільщині також створюють всі необхідні передумови для бізнесу, щоб її жителі могли працювати й заробляти вдома.

«Цьогоріч ми робимо ставку на розвиток сільського господарства, створення кооперативів і розвиток фермерського руху. Тому, переконаний, що люди скористаються допомогою від держави й почнуть організовувати власний бізнес, будуть об’єднуватися в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи і повертатимуться з-за кордону. Адже, як я уже неодноразово підкреслював: створення кооперативів – це гідна альтернатива заробітчанству!», – резюмував голова ОДА.

Кузьмович Марта – голова Головної Пластової Булави (вищий керівний орган Пласту в світі). Громадянка США. Народилася 31 січня 1954 року в м. Честер, Па, США. Член Пласту з 1963 року. Голова Пласту в Світі з 2013 року. Ціль візиту – зустрічі з членами Пласту в м. Тернопіль та Тернопільській області, зустрічі з керівництвом області, Тернополя та районів Тернопільщини, обговорення стану розвитку Пласту в Тернополі та Тернопільській області.