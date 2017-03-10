У самому центрі Тернополя спіймали розбійника

10/03/2017 Розмір тексту:

«Він вдарив мене в голову, вирвав сумку і побіг», – розповіла тернополянка патрульним, які приїхали на виклик 8 березня, близько 12-ї години. Подія трапилася серед білого дня на вулиці Новий світ.

Жінка та очевидці розповіли прикмети нападника. Інспектори оперативно передали їх в орієнтування і почали обстежувати прилеглу територію. Менш ніж за годину інспектори виявили громадянина, який підходив під опис, на вулиці Грушевського.