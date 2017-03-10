У самому центрі Тернополя спіймали розбійника
10/03/2017 0
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«Він вдарив мене в голову, вирвав сумку і побіг», – розповіла тернополянка патрульним, які приїхали на виклик 8 березня, близько 12-ї години. Подія трапилася серед білого дня на вулиці Новий світ.
Жінка та очевидці розповіли прикмети нападника. Інспектори оперативно передали їх в орієнтування і почали обстежувати прилеглу територію. Менш ніж за годину інспектори виявили громадянина, який підходив під опис, на вулиці Грушевського.
Потерпіла його впізнала. Охоронці порядку доправили його до відділку поліції та передали слідчому. З’ясувалося, що він раніше судимий, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
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