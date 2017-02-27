У самісінькому центрі Тернополя хочуть “втулити” готель

– Нещодавно на містобудівній раді ми не погодили будівництво готелю на місці «Гранд Базару» на площі Героїв Євромайдану. При цьому там вже пішла команда видати містобудівні умови, – розповідає у коментарі «УНІАН» директор творчо-виробничого підприємства «Тернопільархпроект», член правління обласної спілки архітекторів Анатолій Водоп’ян. – І це далеко не виняток. Так, архітектори на містобудівній раді висловитися проти будівництва, натомість потім чиновники міськради запевняють, що питання на містобудівній раді уже обговорювалося і дають добро на будівництво. Далі документи затверджують депутати.

При цьому, каже архітектор, ніхто не згадує, яке саме рішення було прийнято на містобудівній раді, озвучується лише сам факт його обговорення. А ще фахівцям рідко вдається таки допроситися протоколів засідань. Та, додають, навіть коли отримують їх на вимогу, то фактажу в ньому – нуль.