У самісінькому центрі Тернополя хочуть “втулити” готель

27/02/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільські архітектори скаржаться, що до них не прислухаються. Так, попри застереження фахівців, у самісінькому центрі Тернополя, за попередньою інформацією, замість ТЦ «Grand» має з’явитися новий готель.

– Нещодавно на містобудівній раді ми не погодили будівництво готелю на місці «Гранд Базару» на площі Героїв Євромайдану. При цьому там вже пішла команда видати містобудівні умови, – розповідає у коментарі «УНІАН» директор творчо-виробничого підприємства «Тернопільархпроект», член правління обласної спілки архітекторів Анатолій Водоп’ян. – І це далеко не виняток. Так, архітектори на містобудівній раді висловитися проти будівництва, натомість потім чиновники міськради запевняють, що питання на містобудівній раді уже обговорювалося і дають добро на будівництво. Далі документи затверджують депутати.

При цьому, каже архітектор, ніхто не згадує, яке саме рішення було прийнято на містобудівній раді, озвучується лише сам факт його обговорення. А ще фахівцям рідко вдається таки допроситися протоколів засідань. Та, додають, навіть коли отримують їх на вимогу, то фактажу в ньому – нуль.

  • Теги:

Коментарі (1)

гриць

27/02/2017

я пропоную депутатство як інституцію розформувати, це пережиток радянський і підлягае декомунізаціі, нашо в тернополі так багато дармоідів, вони е тормозом на шляху евроінтеграціі

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,286 / 9.49m