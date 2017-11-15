У Римі ростиме ялинка з Тернопільщини
15/11/2017 0
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На території Папської Української Колегії Святого Йосафата у Римі ростиме ялинка, привезена з Тернопільщини.
Деревце, з нагоди Ювілею цього навчального закладу, заснованого у 1897 році при церкві св. Сергія і Вакха, подарував колегійній спільноті уродженець Тернопілля, ректор Базиліки Святої Софії о. Марко Семеген.
Він також вручив учасникам ювілейних урочистостей пам’ятну медаль із зображенням Патріарха Йосифа Сліпого.
Вони, як і привезене з Малої Батьківщини цього відомого церковного діяча деревце, нагадуватимуть про добрі діла владики Йосифа, зроблені ним для Бога й України, повідомляє сайт Тернополяни.
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