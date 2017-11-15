У Римі ростиме ялинка з Тернопільщини

Деревце, з нагоди Ювілею цього навчального закладу, заснованого у 1897 році при церкві св. Сергія і Вакха, подарував колегійній спільноті уродженець Тернопілля, ректор Базиліки Святої Софії о. Марко Семеген.

Він також вручив учасникам ювілейних урочистостей пам’ятну медаль із зображенням Патріарха Йосифа Сліпого.

Вони, як і привезене з Малої Батьківщини цього відомого церковного діяча деревце, нагадуватимуть про добрі діла владики Йосифа, зроблені ним для Бога й України, повідомляє сайт Тернополяни.