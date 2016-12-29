У Росії забили до смерті тернополянина. ФОТО

29/12/2016 1
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Волонтери просять тернополян та мешканців області допомогти розшукати рідних та близьких молодого хлопця, який трагічно помер у Російській Федерації.

За інформацією Наталії Галімон, хлопець внаслідок бійки отримав тяжкі травми голови, був у комі, але згодом помер. Поховали тернополянина під номером, оскільки ніхто не знав його даних.

Свідки говорять, що померлий представлявся як Сашко з Тернопільської області, пише сайт ternopil.te.ua.

 

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Коментарі (1)

остап

29/12/2016

Чому молоді люди, особливо із західної України , не розуміють загрозу своєму життю, здоров’ю, їдучи на заробітки в росію. Так, завжди звучить запитання , а де заробити? Але не у ВОРОГА!

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