У Росії забили до смерті тернополянина. ФОТО

29/12/2016 Розмір тексту:

Волонтери просять тернополян та мешканців області допомогти розшукати рідних та близьких молодого хлопця, який трагічно помер у Російській Федерації.

За інформацією Наталії Галімон, хлопець внаслідок бійки отримав тяжкі травми голови, був у комі, але згодом помер. Поховали тернополянина під номером, оскільки ніхто не знав його даних.

Свідки говорять, що померлий представлявся як Сашко з Тернопільської області, пише сайт ternopil.te.ua.