У річку на Тернопільщині вилили нечистоти з каналізації

26/04/2017 0
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Працівники екологічної інспекції спільно з поліцейськими Кременеччини задокументували факт потрапляння у річку Іква каналізаційних відходів. Екологи встановлюють збитки, нанесені екосистемі, а правоохоронці розшукують винуватця злочину.

Повідомлення про те, що на території очисних споруд, що в селі Білокриниця,невідома особа відкрила засув стічного колодязя, що призвело до стікання відходів у річку, надійшло до правоохоронців від керівництва водного господарства. З’ясувалося,  у водойму потрапило приблизно двадцять метрів кубічних каналізаційних нечистот.

Поліцейські внесли відомості про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частини першої статті 242 ККУ – порушення правил охорони водних об’єктів, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод.

Особу, яка причетна до злочину, встановлюють, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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