У резонансній аварії на об’їзній Тернополя було пошкоджено аж вісім автомобілів

04/09/2017 1
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Вісім пошкоджених автівок та одна смерть – такі наслідки автопригоди, яка трапилася 1 вересня  на перехресті Будного-Шептицького.

Близько 15 години на об’їзній ділянці дороги перекинувся бензовоз.  За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням, на швидкості з’їхав з дороги в канаву та перекинувся. Під час таких небезпечних маневрів важкогабаритний транспорт зачепив чотири автівки на дорозі, ще дві бензовоз при з’їзді сильно понівечив та потягнув за собою в кювет.

При перевертанні вантажівка зачепила електричні проводи і на бус, який прямував зустрічною смугою, впав стовп електроопори.  Водій бензовозу, мешканець Київської області, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, медичну допомогу отримали водії двох транспортних засобів. На щастя, жоден з решти учасників ДТП не отримав серйозних травм.

За фактом порушення правил дорожнього руху відкрите кримінальне провадження згідно частини 2 статті 286 ККУ. Детальні причини аварії встановлюються, тривають експертизи щодо виявлення несправностей в транспортному засобі, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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Коментарі (1)

Вікторія8547

04/09/2017

Водій вантажівки їхав по правій полосі, зменьшуючи швидкість. Згори було видно, що попереду тянучка. Потім водій вантажівки різко збільшив швидкість і перестроївся як попало в лівий ряд, потім на зустрічну і потім різко вправо в рів. Відколи це називають “не справився з управлінням”? Людина або заснула (хоча це більше на трасі притаманно) або стався серцевий напад. На відео ж все видно.

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