У резонансній аварії на об’їзній Тернополя було пошкоджено аж вісім автомобілів

04/09/2017 Розмір тексту:

Вісім пошкоджених автівок та одна смерть – такі наслідки автопригоди, яка трапилася 1 вересня на перехресті Будного-Шептицького.

Близько 15 години на об’їзній ділянці дороги перекинувся бензовоз. За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням, на швидкості з’їхав з дороги в канаву та перекинувся. Під час таких небезпечних маневрів важкогабаритний транспорт зачепив чотири автівки на дорозі, ще дві бензовоз при з’їзді сильно понівечив та потягнув за собою в кювет.

При перевертанні вантажівка зачепила електричні проводи і на бус, який прямував зустрічною смугою, впав стовп електроопори. Водій бензовозу, мешканець Київської області, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, медичну допомогу отримали водії двох транспортних засобів. На щастя, жоден з решти учасників ДТП не отримав серйозних травм.

За фактом порушення правил дорожнього руху відкрите кримінальне провадження згідно частини 2 статті 286 ККУ. Детальні причини аварії встановлюються, тривають експертизи щодо виявлення несправностей в транспортному засобі, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.