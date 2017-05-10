У “ректорській” аварії – новий фігурант

10/05/2017 Розмір тексту:

Працівники поліції продовжують встановлювати причину та винуватців дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у селі Велика Березовиця 3 травня близько 20:00. Там зіткнулися автомобілі Opel та Land Rover.

За попередньою інформацією, водій позашляховика виїжджав з другорядної дороги на головну, не переконався у безпеці руху та врізався у легківку. Після удару джип не зупинився, а продовжив рух. Спинився за кілька кілометрів.

На момент прибуття на місце автопригоди поліцейських, водіїв уже не було ні в автомобілі Land Rover, ні в Opel. Проте слідчі встановили власників авто, пише Досьє 102.

Opel належить жителю села Петриків Тернопільського району, а Land Rover зареєстрований на мешканця обласного центру. До поліції прийшов син власника позашляховика і заявив, що на момент ДТП саме він перебував за кермом автівки.

На сьогодні перед законом відповідатимуть обидвоє водіїв. На водія Opel склали протокол відповідно до статті 122 КУпАП – залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Справа передана до суду. Відповідатиме за цією ж статтею і кермувальник іншого транспорту. Окрім цього, водія позашляховика звинувачують ще й у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів відповідно до статті 124 КУпАП.

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