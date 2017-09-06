У п’ятьох школах області першокласники вже навчаються по-новому

06/09/2017 Розмір тексту:

Більше двохсот першокласників у п’яти школах області почали навчатися за новим Державним стандартом початкової освіти. Йдеться про Козівську школу №1, Чортківську №7, Підволочиську, Збаразьку та Шумську школу №1. Зазначені чотири навчальні заклади увійшли до переліку ста шкіл в Україні, які беруть участь в експерименті МОН з впровадження Нової української школи. На регіональному рівні в нашій області до них також приєдналася перша школа у Шумську.

– З 1 вересня 2018 року стартує концепція Нової української школи, – каже Ганна Зварич, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. – І цього року вибрали 100 шкіл в державі, які розпочали працювати за програмами цієї концепції. Це інша філософія освіти, інший підхід до навчання та облаштування навчального простору. Наприклад, навчальні класи, а ми виїжджали в кожну школу, де діти навчаються по-новому, поділені на різні зони, щоб дитина мала місце, і погратися, і повчитися. Перед впровадженням проекту відбулися батьківські збори, де батьки дали згоду, щоб їхні діти стали учасниками цього пілотного проекту. Вони стали першопрохідцями нової концепції. За умовами проекту в школі має бути два перших класи не менше 25 учнів в кожному, а в Збаражі маємо три експериментальні перші класи.

Перед початком навчального року вчителі, які працюють з цими першокласниками пройшли спеціальну підготовку. Щодо самого подачі знань, то діти навчаються за курсом «Я пізнаю світ». До нього входять сім навчальних дисциплін: математична, природознавча, технологічна, інформативна, мовно-літературна, суспільно-історична й соціальна. Окремими предметами є іноземна мова, фізкультура й мистецтво. Предмети інтегровані, тобто об’єднуються навколо цікавих для дитини тем і проблем. Багато занять проходять в ігровій формі.Підручники залишилися ті, що були раніше. Першокласникам не задають домашні завдання і не ставлять оцінок. Пропонується також скасувати дзвінки на уроки, а парти розставляти колом або буквою «П». Зміни торкнуться не лише навчальної частини. Вчителі мають розвивати різні грані особистості дитини. Наприклад, свободу і незалежність. Діти можуть сперечатися з учителем, висловлювати свою думку і їх за це не сваритимуть. Також створені безпечні умови для фізичного і психоемоційного розвитку дітей.

Поки проект перевіряють на чотирьох школах у кожній області та в Києві. Він вважається перехідним, а остаточно затвердити новий Державний стандарт початкової освіти має Кабмін. Якщо він виявиться вдалим, то вже з наступного навчального року зміни будуть запроваджені в усіх школах країни.

Ольга Трач