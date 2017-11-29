У Путіна підготували “сюрприз” для заробітчан з Тернопільщини

29/11/2017 Розмір тексту:

Російський міністр транспорту Максим Соколов заявляє, що до кінця 2017 року рух усіх російських поїздів переведуть на нову залізничну лінію в обхід України.

За його словами, до кінця року новий напрямок запрацює у повному обсязі, йдеться про 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних складів, передає Радіо Свобода.

Нова залізниця довжиною 137 кілометрів повністю проходить по території Росії – по Воронезькій і Ростовській областях.

За даними «Укрзалізниці»,станом на серпень від початку року з України до Росії поїздами вирушили близько 350 тисяч пасажирів, тоді як з Росії в Україну – 332,5 тисяч.У травні до Росії курсували 9 пасажирських поїздів «Укрзалізниці».

Україна минулого року запустила перший потяг, який прямував в обхід Росії маршрутом «нового Шовкового шляху» – до Казахстану. Перед цим Росія запроваджувала особливі заходи для транзиту через свою територію вантажів із України, вони стосувалися транзиту тільки до Казахстану.