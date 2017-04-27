У припаркованому “Мерседесі” в Тернополі виявили дуже підозрілих осіб

27/04/2017 0
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Патрульні виявили 5 осіб, які раніше мали проблеми з законом.

26 квітня, близько 5-ї години ранку, службі 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській у припаркованому автомобілі Mercedes перебувають підозрілі особи.

Прибувши на місце події, патрульні поліцейські виявили 5 невідомих осіб. З’ясувалося, що один з них – 48-річний громадянин, перебуває під цілодобовим домашнім арештом, 34-річний, 36-річний, 38-річний чоловіки та 27-річна жінка були раніше судимі та притягались до кримінальної відповідальності.

Екіпаж здійснив супровід їх до відділку поліції та передав слідчому, для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції.

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