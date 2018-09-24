У прокурора області – новий заступник

24/09/2018 Розмір тексту:

Наказом Генерального прокурора від 21.09.2018 на посаду заступника прокурора області призначено Топилка Ігоря Борисовича.

Сьогодні, 24 вересня 2018 року, прокурор області В’ячеслав Перч представив нового заступника колективу прокуратури області, який з 2001 року працює на різних посадах в органах прокуратури Тернопільщини. До останнього часу Ігор Топилко працював заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області.