У прокурора області – новий заступник

24/09/2018 0
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Наказом Генерального прокурора від 21.09.2018 на посаду заступника прокурора області призначено Топилка Ігоря Борисовича.

Сьогодні,  24 вересня 2018 року, прокурор області В’ячеслав Перч представив нового  заступника колективу прокуратури області, який з 2001 року працює на різних посадах в органах прокуратури Тернопільщини. До останнього часу Ігор Топилко працював заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області.

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