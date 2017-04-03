У прокуратурі шоковані вчинком колеги

03/04/2017 Розмір тексту:

У прокуратурі Тернопільської області прокоментували ситуацію з їхнім працівником, якого підозрюють у вбивстві адвоката Віти Шаблій у Дубно. Зазначають, що шоковані тим, що сталося. Щоправда, подробиць розслідування не можуть оприлюднювати, оскільки робити це можна тільки з дозволу слідчого, а кримінальне провадження порушили у Рівненському ГНПУ.

– Ми всі шоковані інформацію, оприлюдненою ЗМІ про вбивство скоєне 1 квітня 2017 року на Рівненщині, – прокоментувала Леся Гурецька, прес-секретар прокуратури Тернопільської області. – Співробітники характеризують прокурора відділу лише з позитивного боку. На даний час триває розслідування і всю інформацію, що стосується цього злочину, відповідно до законодавства, можна оприлюднювати тільки з дозволу слідчого чи процесуального керівника, якими є правоохоронці з Рівненщини. Прокуратура області максимально сприятиме розкриттю та розслідуванню цього злочину.

За даними правоохоронців Рівненського ГНПУ 29-річний Ігор Чайка, який нібито стріляв, є прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області. Одна із версій вбивства – неприязні стосунки у родині. Віта Шаблій була другою дружиною батька Ігоря – В’ячеслава Чайки.

Ольга Трач

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