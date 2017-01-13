У “Правому секторі” прокоментували вчорашню “криваву” акцію в суді
У “Правому секторі” прокоментували вчорашню акцію, яку здійснили у Зборівському суді.
“Метою нашої акції є привернення уваги до негативних тенденцій котрі, відбуваються навколо судового процесу над убивцями Ващенка.
Всім добре відомо, що на лаві підсудних знаходяться лише виконавці вбивства, а ім’я замовника так і не озвучене.
В залі судового засідання націоналісти вчинили акцію прямої дії, цим же висловивши протест, щодо бездіяльності прокуратури. Після цього було офіційно озвучено причини таких дій.
Вже у Тернополі 13-ох наших активістів затримали та доправили в управління поліції. На разі усі на волі.
По завершенню усіх цих подій залишається все ж незакрите питання: хто замовник вбивства Ващенка?
Запевняємо, що докладемо максимум зусиль, щоб дана особа сиділа на лаві підсудних”, – пишуть на сторінці “Правого сектору” у Фейсбуці.
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