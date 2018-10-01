У пожежі на Тернопільщині загинула жінка. Її чоловік сильно обгорів

01/10/2018 Розмір тексту:

29 вересня о 14:30 на хуторі Гончарки Золотниківської ОТГ Теребовлянського району виникла пожежа житлового будинку.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, вогнем знищено покриття та перекриття житлової будівлі, а також речі домашнього вжитку на площі 80 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Золотники. Під час гасіння врятовано господарську будівлю.

На місці події виявлено тіло мешканки будинку, громадянки 1936 року народження, без ознак життя. Крім цього, внаслідок пожежі отримав опіки полум’ям волосяної частини голови, шиї, спини, правого плеча, обох кистей рук, 22 % поверхні тіла, власник будинку, громадянин 1939 року народження, якого шпиталізовано до реанімаційного відділення Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.