У пожежі на Тернопільщині отримали опіки двоє чоловіків

05/01/2017 Розмір тексту:

За минулу добу в області ліквідовано 2 пожежі.

Як повідомляють у ДСНС, 4 січня о 23:33 виникла пожежа копиці сіна у селі Юськівці Лановецького району. Вогнем знищено копицю сіна площею 12 м. кв. Причина виникнення події встановлюються. Загоранння ліквідовано черговим караулом 11-ї ДПРЧ Управління. Під час гасіння врятовано піднавіс.

О 23:43 виникла пожежа господарської будівлі у селі Старий Почаїв Кременецького району. Вогнем знищено покрівлю будівлі по всій площі та частково перекриття. На пожежі отримали опіки двоє чоловік, які були шпиталізовані до Почаївської районної клінічної лікарні. Загорання ліквідовано черговим караулом 23-го ДПРП 5-го ДПРЧ Управління. Врятовано 3 будівлі та автомобіль.