У потязі “Перемишль-Київ” знайшли гранату

14/12/2017 Розмір тексту:

На п’ятнадцять хвилин потяг Інтерсіті сполученням Перемишль-Київ вимушено затримали працівники колії. Причина – предмет, схожий ззовні на гранату, в одному з вагонів.

Небезпечну знахідку виявив під час руху прибиральник. Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким і той перевірив його. Про знахідку повідомив на лінію “102”.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце події виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреної медичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернополі, фахівці оглянули його та вилучили предмет.

За попередньою інформацією – в пакеті знаходився, ймовірно, пустотілий корпус гранати РГД-5. Її передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Працівники поліції встановлюють, хто і куди перевозив небезпечний предмет.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 263 частина 1 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, повідомляють у поліції.