У потязі “Інтерсіті” знайшли гранату: в поліції розповіли деталі. ВІДЕО

15/12/2017 Розмір тексту:

На п’ятнадцять хвилин потяг Інтерсіті сполученням Перемишль-Київ вимушено затримали працівники колії. Причина – предмет, схожий ззовні на гранату, в одному з вагонів.

Небезпечну знахідку виявив під час руху прибиральник. Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким і той перевірив його. Про знахідку повідомив на лінію “102”.

Деталі – в сюжеті TV-4.