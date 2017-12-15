У потязі “Інтерсіті” знайшли гранату: в поліції розповіли деталі. ВІДЕО

15/12/2017 0
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На п’ятнадцять хвилин потяг Інтерсіті сполученням Перемишль-Київ вимушено затримали працівники колії. Причина – предмет, схожий ззовні на гранату, в одному з вагонів.

Небезпечну знахідку виявив під час руху прибиральник. Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким і той перевірив його. Про знахідку повідомив на лінію “102”.

Деталі – в сюжеті TV-4.

 

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