У понеділок тернопільські дітки можуть не йти у школи і садочки. І довідки не потрібно
16/03/2018 0
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19 березня заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тернополя будуть проводитися у звичному режимі. Проте, зважаючи на прогнози синоптиків, зокрема сильний сніг та хуртовини, саме у цей день відвідувати навчальні заклади діти можуть на розсуд батьків.
Про це повідомляють у міській раді.
Там пояснюють, що якщо через погані погодні умови виникнуть проблеми дістатися до шкіл чи позашкільних закладів, то батьки можуть залишити дитину вдома. При цьому жодних довідок за пропуск у цей день у навчальний заклад пред’являти не буде потрібно.
Нагадаємо, за даними синоптиків, з 17 березня у місті очікується зниження температури, а також сильний снігопад.
У разі виникнення надзвичайної ситуації у місті додаткова інформація про графік навчання у Тернополі буде оприлюднена на сайті Тернопільської міської ради у неділю, 18 березня.
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