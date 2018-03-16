У понеділок тернопільські дітки можуть не йти у школи і садочки. І довідки не потрібно

16/03/2018 Розмір тексту:

19 березня заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тернополя будуть проводитися у звичному режимі. Проте, зважаючи на прогнози синоптиків, зокрема сильний сніг та хуртовини, саме у цей день відвідувати навчальні заклади діти можуть на розсуд батьків.

Про це повідомляють у міській раді.

Там пояснюють, що якщо через погані погодні умови виникнуть проблеми дістатися до шкіл чи позашкільних закладів, то батьки можуть залишити дитину вдома. При цьому жодних довідок за пропуск у цей день у навчальний заклад пред’являти не буде потрібно.

Нагадаємо, за даними синоптиків, з 17 березня у місті очікується зниження температури, а також сильний снігопад.

У разі виникнення надзвичайної ситуації у місті додаткова інформація про графік навчання у Тернополі буде оприлюднена на сайті Тернопільської міської ради у неділю, 18 березня.