У польських банках в Тернополі – повний аншлаг
04/01/2017 1
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У Тернополі після нового року традиційно збільшується кількість охочих виїхати за кордон, а відтак – і черги до банків, де оплачують візовий збір.
Вчора у центрі міста біля одного із відділень польського банку «IdeaBank» вишикувалася довжелезна черга із людей, які збираються виїхати за кордон, і тому прийшли оплатити візовий збір, пише Нова Тернопільська газета.
Для Тернополя така картина звична, адже вже традиційно взимку заробітчани повертаються додому на свята і у міжсвятковий період намагаються владнати всі питання з документами, щоб знову виїхати на заробітки.
Можна лише пригадати, які черги біля банків були торік узимку, і по скільки годин людям доводилося стояти на морозі. Тепер, очевидно, ситуація повторюється.
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Коментарі (1)
володимер20/01/2017
ті люди в банку вже обше іздівабтся я приїхав сьогодні 20 січня з борщова а вони мені кажуть будеш мати запрошеня побі приходіть краще би туло так як минулого року і мати спави з посередниками ніж їздети декілька разів вбанках просто людей вже за дурних мають