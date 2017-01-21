У польських банках в Тернополі – повний аншлаг

04/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі після нового року традиційно збільшується кількість охочих виїхати за кордон, а відтак – і черги до банків, де оплачують візовий збір.

Вчора у центрі міста біля одного із відділень польського банку «IdeaBank» вишикувалася довжелезна черга із людей, які збираються виїхати за кордон, і тому прийшли оплатити візовий збір, пише Нова Тернопільська газета.

Для Тернополя така картина звична, адже вже традиційно взимку заробітчани повертаються додому на свята і у міжсвятковий період намагаються владнати всі питання з документами, щоб знову виїхати на заробітки.

Можна лише пригадати, які черги біля банків були торік узимку, і по скільки годин людям доводилося стояти на морозі. Тепер, очевидно, ситуація повторюється.