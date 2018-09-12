У Польщі загинула 19-річна українка. ФОТО

12/09/2018 Розмір тексту:

11 вересня у прикордонній зоні Польщі зіткнулися два автомобілі з України. В аварії загинула 19-річна дівчина, шестеро людей травмувалися.

Як інформує польське видання Dziennik Wschodni, ДТП з українцями трапилася близько 1:46 за польським часом біля села Домброва Томашівська на трасі №17, що веде від українського пункту пропуску Рава-Руська до польського міста Замость. Відбулося лобове зіткнення між двома автомобілями на українській реєстрації Ford Mondeo і Skoda Octavia.

«У «Шкоді» їхали четверо людей, їх доставили до лікарень Томашова Любельського і Замостя. У машині перебували 29-річний водій, 27-річна жінка і двоє чоловіків віком 38 і 29 років. В автомобілі Ford перебували троє людей. 19-річна пасажирка загинула на місці. Двоє чоловіків шпиталізовані, один з них у важкому стані», ‒ коментує Агнєшка Лешек з томашівської поліції.

Поліція ще встановлює обставини і причини аварії. Наразі звідки були українці – не повідомляється.

Джерело: zaxid.net