У Польщі помер 24-річний учасник АТО з Тернопільщини

07/07/2017 Розмір тексту:

Оплакували тіло бійця 24-річного Федора Зенченка на Збаразькому кільці у Тернополі 6 липня увечері. Він – уродженець міста Скалата, Підволочиського району. Чоловік був військовослужбовцем Збройних сил України 24-ї бригади, 3-го мотопіхотного батальйону – сектор “А”, населений пункт Новотошківка.

У 2016 році чоловік повернувся із зони бойових дій живим і здоровим. Ніколи не нарікав на самопочуття. Декілька місяців тому Федір поїхав до Польщі до сестри, щоб відпочити від війни на Сході. В один момент чоловіку стало зле, він знепритомнів, але його відкачали. Проте буквально через 10 хвилин це повторилося. Привести його до свідомості знову вже не вдалося. Федора госпіталізували до Вроцлавського військового шпиталю. Чоловік 6 днів не виходив з коми. Його прооперували, намагалися витягти з коми, але не вдалося. Його життя обірвалося 29 травня о 21:36. За словами матері, в хлопця виявили пухлину головного мозку, пише “20 хвилин“.

Федір планував одружитися, разом з нареченою вже планували весілля.

– Ми зібралися із хлопцями нині, щоб зустріти нашого побратима, – розповідає очільник спілки ветеранів АТО Підволочиського району, Назарій Хрущ. – Він пішов добровольцем служити народу. З війни повернувся 11 липня 2016 року. Ніхто не вірить у те, що він був хворим. Хлопець перед службою проходив медичний одгляд, але ви розумієте, як у нас перевіряють. Я особисто проходив медичне обстеження 10 хвилин. Федір ніколи не нарікав на здоров`я. Завжди брав активну участь у різних спортивних змаганнях, що проходили між учасниками АТО. Хлопець був дуже товариський, завжди допомагав друзям, підтримував їх.

Польський госпіталь, де перебував Федір, зараз виставляє рахунок за лікування – 20 тисяч доларів. У рідних такої суми немає. Побратими намагаються вирішити це питання найближчим часом. І анулювати суму.

7 липня о 12.00 Федора Зенченка похоронять у рідному місті Скалаті. Вічна йому пам’ять…