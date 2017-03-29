У Польщі чекають тернопільських студентів з розпростертими обіймами

29/03/2017 Розмір тексту:

На стажування до Польщі запрошують тернопільських студентів. Польські колеги пропонують річну практику, після завершення якої можна працевлаштуватися за кордоном.

До Тернополя приїхала делегація із Ключборського повіту з пропозицією для тернопільських студентів – випробувати польську освіту. Студенти можуть пройти стажування у сусідній країні з можливістю подальшого працевлаштування. Є пропозиції також і для школярів.

«Польща особливо зацікавлена у співпраці з медичним університетом. Хоча є пропозиції і для студентів інших вишів. Також до Польщі на навчання їздили і школярі. Цього року дев’яносто тернопільських дітей пішли вчитися до польських шкіл, а наступного року ще вісімдесят школярів планує випробувати польську освіту. Також Польща готова надати можливість і лікарям для проходження стажування, після якого надаватимуть відповідний документ, з яким можна працевлаштуватися у багатьох європейських країнах», – відзначив староста Ключборського повіту Республіки Польща Пьотр Поспіх.

На час стажування усіх забезпечуватимуть житлом, а також буде можливість влаштуватися на додаткову роботу, щоб заробити на прожиття. Щоб в’язати участь у польській програмі, можна пройти консультацію в управлінні освіти й науки ОДА.