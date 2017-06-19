У поліції розповіли, як тернополянам зберегти свої нерви

19/06/2017 Розмір тексту:

Залишайте двоколісник вдома: збережете транспорт і нерви, – радять тернопільські поліцейські.

Тепло, сонце, велосипед – що може бути краще? Головне вберегти двоколісник від крадіжки. Власникам велосипедів слід бути дуже обачними, адже літо — гаряча пора для вело крадіїв. Тож одного дня ви не знайдете на звичному місці свій велик, а черговий злодій розживеться на декілька сотень гривень.

Великі сподівання щодо надійного захисту покладали на дороговартісний захисний трос двоє мешканців Тернополя, тож залишили велосипеди на сходовій клітці багатоповерхівки. Однак на кожен трос знайдуться кусачки, тому вранці обоє тернополян виявили пропажу транспорту.

На жаль лише небагатьом власникам вдається повернути поцупленийвелосипед. Це тому, що вкрадений транспорт дуже швидко перепродують або через інтернет, або безпосередньо в руки на ринку. І здебільшого краян приваблює низька ціна та мало кого цікавить крадений транспорт чи ні.

Дбати про надійну охорону велосипеда – єдиний вихід із ситуації і, певно, найбільш дієвий. Деякі замки тільки називаються замками. Насправді тросики можна перерізати кусачками за лічені хвилини. Якщо купувати, то тільки дорожчі арматури (більше потратите грошей, ніж на звичайний тросик, зате ровер збережете. Спеціалісти радять купувати лише дорогі U-подібні замки.

Ще одна важлива порада – не залишати велосипед в місці з відносно вільним доступом сторонніх людей. Пам’ятайте, що злодії завжди полюють на легку здобич. Достатньо вам відвернутися на хвилину-другу – і ваш двоколісний із новим власником попрямує в невідомому напрямку. Перш за все, відмовтеся від ідеї зберігати свій велосипед в наступних місцях:

– на сходовому майданчику;

– у загальному коридорі;

– у підвалі;

– на подвір’ї будинку.

Велосипед слід зберігати тільки в квартирі (приватному будинку). Інших варіантів не існує. Незручно, зате надійно.

Припаркувавши велосипед в людному місці, ніколи не залишайте його надовго без нагляду. Грамотно пристебніть велосипед хорошим U-подібним замком або ланцюгом за непорушний об’єкт(стовп, металеву огорожу). І пам’ятайте: чим швидше повернетеся, тим більше ймовірність застати свій велосипед на місці. Також ніколи не давайте кататися на своєму велосипеді незнайомим або малознайомим людям.

І наостанок – запишіть номер та серію велосипеда (зазначена на рамі), на всяк випадок сфотографуйте двоколісник. Якщо крадіжки уникнути не вдалося, телефонуйте 102!

Сектор комунікації ГУНП в Тернопільській області