У поліції розповіли, як тепер хоронитимуть тернополян. ВІДЕО

20/03/2018 0
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Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які днями вступили в дію,  неабияк схвилювали українців. Мовляв, аби поховати померлих рідних, дозволу доведеться чекати тижнями.

Про суть нововведень та те, чи завжди потрібна судмедекспертиза, розповіли в Головному управлінні Нацполіції в області.

Деталі – в сюжеті TV-4.

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