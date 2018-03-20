У поліції розповіли, як тепер хоронитимуть тернополян. ВІДЕО
20/03/2018 0
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Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які днями вступили в дію, неабияк схвилювали українців. Мовляв, аби поховати померлих рідних, дозволу доведеться чекати тижнями.
Про суть нововведень та те, чи завжди потрібна судмедекспертиза, розповіли в Головному управлінні Нацполіції в області.
Деталі – в сюжеті TV-4.
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