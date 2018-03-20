У поліції розповіли, як тепер хоронитимуть тернополян. ВІДЕО

20/03/2018 Розмір тексту:

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які днями вступили в дію, неабияк схвилювали українців. Мовляв, аби поховати померлих рідних, дозволу доведеться чекати тижнями.

Про суть нововведень та те, чи завжди потрібна судмедекспертиза, розповіли в Головному управлінні Нацполіції в області.

Деталі – в сюжеті TV-4.