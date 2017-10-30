У поліції розповіли, як пройшли вибори на Тернопільщині

30/10/2017 Розмір тексту:

29 жовтня в області відбулися перші вибори депутатів до об’єднаних територіальних громад та голів міських рад. Правом проголосувати за народних обранців скористалися майже двадцять тисяч мешканців у Бережанському, Зборівському, Лановецькому та Гусятинському районах.

Всього вибори проходили в 5 об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини. Голосування проходило на 78 дільницях. Публічну безпеку та правопорядок під час цих заходів забезпечили понад 200 працівників поліції області.

Під час виборчого процесу до правоохоронців надійшло 7 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Дані факти внесено до журналу єдиного обліку по скоєні злочини та правопорушення, за усіма проводиться перевірка.

Загалом, голосування відбулося без грубих порушень та відкриття кримінальних проваджень, які б могли вплинути на результати виборів. Порушень публічного порядку на жодній з дільниць також не зафіксовано, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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