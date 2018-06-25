У поліції розповіли, як на Тернопільщині пройшли випускні

25/06/2018 0
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Випускний та День молоді на Тернопільщині минули без суттєвих порушень громадського порядку. Нагадаємо, поліція краю у ці дні працювала у посиленому режимі.

23 червня в день, коли школярі відзначали випускний,  до охорони публічної безпеки та правопорядку в області було задіяно майже три сотні співробітників поліції. Завдяки присутності поліцейських поблизу розважальних закладів, де проводилося святкування, серйозних правопорушень допущено не було.

Минуло спокійно і святкування Дня молоді. У всіх районних центрах та Тернополі в місцях масового скупчення людей були присутні поліцейські. Порушень публічної безпеки не виявлено, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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