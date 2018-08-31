У поліції розповіли про войовничих “православних хрестоносців”, котрих бачили на Тернопільщині. ФОТО

31/08/2018 Розмір тексту:

Футболки з написами, які закликають готуватись до війни, паломникам роздали організатори – представники Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ МП.

Про це “Релігійній правді” повідомило джерело в місцевих правоохоронних органах.

Нагадаємо, користувачі соцмереж помітили десятки чоловіків, які прямували до Почаївської лаври з учасниками Хресної ходи УПЦ Московського Патріархату. Bсі вони були одягнені в чорні футболки, написи на яких закликають готуватись до війни.

Як зазначає джерело “РП”, чоловіки пояснили, що “футболки видавали організатори ще на початку ходи”.

“Організатори ходи – Кам’янець-Подільська єпархія УПЦ МП. Поки знаємо, що це так звані “православні хрестоносці”. Футболки їм видали ніби для того, аби виділити їх з загальної маси. Свою причетність до якихось силових організацій ці чоловіки заперечують, – каже співрозмовник. – Кількох ми опитали. Вони жителі сіл Хмельниччини. Зараз проводимо перевірку”

За інформацією митрополита УПЦ КП Антонія (Махоти), чоловіки все ж мають відношення до охоронних структур Хмельницької області. Зокрема, частина з них працює в приватних компаніях, які надають послуги з охорони.

Відомо, що правоохоронці вже провели профілатктичні бесіди. Цим прочанам також порекомендували змінити одяг.

Про це на Фейсбуці написав депутат Почаївської міськради Тарас Паляниця.

«В місті Почаїв, Тернопільської області Почаївською міською радою встановлена новітня система відеоспостереження та відеофіксації “Безпечне місто”, що дозволяє покривати відеокамерами всю центральну частину міста та інші велелюдні місця.

Почаївська міська рада постійно співпрацює з правоохоронними органами, Службою Безпеки України, іншими установами та організаціями задля запобігання поширенню ідей “руского міра” на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади», – написав депутат.

«За наявною у мене інформацією особи, зображені на фото, були встановлені відповідними службами та структурами 25.08.2018 р. (в день поширення цієї інформації). З ними проведено “відповідні бесіди” та рекомендовано змінити свою “форму одягу”. Порушення чинного законодавства у даному випадку відсутнє, оскільки на футболці було процитовано напис із Біблії.

І СБУ і МВС і органи місцевого самоврядування зараз працюють заради цілісності та єдності України. Про це не завжди пишуть, не повсюди говорять та інколи не висвітлюють, але ми пройшли весну 2014го року… зробили висновки. Навчилися. Працюємо!!!

Все буде Україна!», – зазначив Тарас Паляниця.