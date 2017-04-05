У поліції розповіли деталі розбійного нападу неподалік Тернополя. ФОТО

05/04/2017 Розмір тексту:

Невідомі у масках увірвалися до літньої кухні приватного помешкання жителів села Біла Тернопільського району. Подія трапилася 4 квітня після 21:00. Подружжя знаходилося в кухні, оскільки того дня вони купили м’ясо і розробляли його.

Жінка пригадує, що в приміщення зайшло двоє чоловіків у балаклавах та темному одязі, в руках обидвоє мали дерев’яні бити. Один з невідомих одразу почав наносити удари її чоловікові.

На момент нападу жінка в руках тримала ніж. Захищаючись, вона порізала ним правий бік нападника. Після цього невідомий вдарив її по голові, почалася шарпанина, а далі чужинці втекли. Потерпілі зателефонували сусідові, який і викликав поліцію та швидку.

Вся подія, пригадує подружжя, тривала не більше двох хвилин. Мешканців села доправили до лікарні. У чоловіка медики констатували перелом руки, у жінки – колоті-ріжучі рани на руках та травми голови, на які довелося накладати шви.

Наступного дня після нападу, а саме 5 квітня, на лінію “102” близько 7:15 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в селі Біла він виявив труп невідомого.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, оглянула тіло. Воно знаходилося за двісті метрів від будинку, де трапився розбійний напад.

Старший слідчий Тернопільського відділення поліції Ніна Климович каже, що за попередніми даними загиблий – це один із нападників, оскільки у нього справа правоохоронці виявили ножове поранення, характерне тому, яке потерпіла напередодні нанесла одному зі зловмисників.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також розшукують його співучасника. З’ясовують працівники поліції і причини нападу, оскільки жодних вимог при розбої невідомі не висували. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 частина 3 ККУ – розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.