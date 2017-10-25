У поліції розповіли деталі резонансної аварії, через яку виник довжеленний затор. ФОТО

25/10/2017 Розмір тексту:

На автодорозі Ковель-Доманово-Чернівці-Тереблече, в селі Кровинка Теребовлянського району, не розминулися два автомобілі. У вівторок, 24 жовтня, близько 14:23 на лінію “102″ надійшло повідомлення від диспечера служби надзвичайних ситуацій про аварію.

При виїзді на місце події стало відомо, що водій Ford Transit, рухаючись в напрямку Теребовлі, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Цей маневр став причиною дорожньо-транспортної пригоди. Іномарка в’їхала у автомобіль “ГАЗ 3307″.

В результаті удару до лікарні потрапили обидва кермувальника. Після надання меддопомоги потерпілих відпустили за місцем проживання.

Автомобілі помістили на арештмайданчик, а у водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.

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