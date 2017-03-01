У поліції розповіли деталі кривавої різанини під Тернополем

28/02/2017 0
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Повідомлення до правоохоронців Тернопільського відділення поліції про пацієнта з ножовими пораненнями надійшло від медиків приймального відділення обласної лікарні. Слідчо-оперативна група виїхала до медичного закладу.

Як з’ясувалося, пацієнт – 60-річний житель села Петриків. Чоловікові діагностували чисельні ножові порізи язика, щоки та губ. Зі слів потерпілого, він став жертвою рідного брата, котрий страждає на психічне захворювання.

55-річний нападник під час конфлікту кинувся на брата з ножем, звалив його на підлогу і став наносити удари. Якби не родина потерпілого – хтозна чим би все закінчилося.

Такого роду злочини належать до приватного обвинувачення. Чи наполягатиме потерпілий на притягненні психічнохворого брата до відповідальності – допоки невідомо. Поліцейські проводять перевірку, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

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