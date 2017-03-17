У поліції прокоментували сьогоднішні обшуки у міськраді

17/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині поліція розслідує факти протиправного заволодіння землями територіальної громади. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за зловживання владоюабо службовим становищем. Сьогодні, 17 березня, правоохоронці проводять обшуки з метою виявлення і вилучення речових доказівпротиправної діяльності посадовців.

Працівники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України та працівниками поліції Тернопільської області викрили злочинну схему заволодіння земельними ділянками територіальної громади м. Тернопіль. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зокрема, правоохоронці виявили, що службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм службові особи комунальних підприємств порушили вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України.

Посадовці вчиняли безкоштовну передачу приватним юридичним особам у власність об’єктів забудови на землях територіальної громади – під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво з відноснонезначними зобов’язаннями.

Такі дії мали на меті надання в подальшому безкоштовно права набуттявласності на земельні ділянки на території м. Тернополя – в обхід вимог щодореалізації земель комунальної власності у приватну на конкурентних платних засадах (проведення земельних торгів). Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення територіальній громаді Тернополя заподіяно шкоди.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зараз на території Тернопільської області проводяться обшуки у причетних осіб з метою відшукання доказів злочинної діяльності.