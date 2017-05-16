У поліції назвали “чорні” місця на дорогах Тернопільщини

16/05/2017 Розмір тексту:

В Тернополі та області є ділянки, де регулярно відбуваються аварії.

Якщо трапляється більше трьох аварій протягом року на певній ділянці, вона отримує статус місця концентрації ДТП, каже начальник відділу безпеки дорожнього руху обласного управління Нацполіції Володимир Зигрій.

Загалом в області таких ділянок є 6, у Тернополі – 8. В цих місцях водіям слід бути особливо обачними, пише сайт 0352.ua.

В обласному центрі це – дамба, перехрестя вулиць Протасевича-Гайова, Руська-Замкова, Руська-Гоголя-Хмельницького, Бандери-Галицького, Будного-Лучаківського, вулиці Тарнавського та пр. Злуки.

«На Злуки мають зробити освітлення на всіх пішоходних переходах. Відповідні приписи ми надали міській владі ще в першій декаді, тепер все залежить від мерії, коли саме це зроблять», – зазначив Зигрій.

В області місцями концентрації ДТП залишаються перехрестя біля Березовиці, біля Білої та Чистилова на ділянці Почапинці-Тернопіль, с. Озерна на трасі Львів-Тернопіль, ділянка біля автобусної зупинки в с. Біла Тернопільського району, с. Нові Луб’янки Збаразкього району і Почаїв.

А ось на «дарахівському перехресті», яке в народі ще називають «біля «голої баби», де колись стояла скульптурна композиція із жінкою з витонченими формами, уже почали робити круговий рух. Аби вирішити проблему систематичних аварій в даному місці також облаштують освітлення.