У поліції чекають тернополян із зброєю

21/09/2017 Розмір тексту:

Громадяни, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції та здадуть зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Першого жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї. В нацполіції наголошують, якщо мешканці області у вказаний термін добровільно здадуть до Національної поліції небезпечні предмети, то в подальшому після оформлення відповідних документів вони мають можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в області Степан Джинджиристий нагадує, що незареєстрована зброя – це не лише порушення закону, а й причина нещасних випадків.

За його словами, боєприпаси чи інші небезпечні предмети потрапляють на територію міста та області з зони проведення антитерористичної операції. Зберігають її без документів та з порушенням усіх правил. Такі пам’ятні сувеніри можуть бути небезпечними і призвести до негативних наслідків.

Пам’ятайте, згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) — караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Для отримання більш детальної інформації мешканці Тернопільської області можуть звертатися до територіальних органів головних управлінь Національної поліції чи дільничних офіцерів поліції в місцях проживання або тимчасового перебування.

Правоохоронці роблять усе можливе, аби мінімізувати кількість злочинів з використанням зброї, а також запобігти нещасним випадкам з небезпечними предметами, пише Досьє 102.