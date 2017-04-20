У полі на Тернопільщині знайшли труп жінки

20/04/2017 Розмір тексту:

У полі поблизу села Мирне Підгаєцького району було виявлено тіло жінки. Поліцейські з’ясували – це жителька селища Козова, 1944 року народження, котра вважалася безвісти зниклою з жовтня минулого року.

До чергової частини Підгаєцького відділення поліції звернувся житель Чортківського району і повідомив, що на полі, де здійснював сільськогосподарські роботи, знайшов труп людини. На місце події вихала слідчо-оперативна група.

Проведеними заходами поліцейські встановили особу загиблої – це 72-річна пенсіонерка з Козови. Жінка, зі слів родичів, страждала психічним захворюванням, перебувала на обліку в лікаря-психіатра і неодноразово самовільно покидала місце проживання, проте через декілька днів поверталася. У жовтні старенька пішла з дому і пропала.

Що стало причиною смерті пенсіонерки – буде встановлено під час судово-медичної експертизи, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.