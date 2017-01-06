У “Подолянах” дівчині “зняли прокляття” за 8 тисяч гривень

06/01/2017 Розмір тексту:

П’ятсот гривень, золотий перстень та сережки – саме таку ціну заплатила мешканка обласного центру невідомій, яка пообіцяла зняти пороби. За словами слідчого тернопільського відділу поліції Степана Козуби, злочин трапився наприкінці минулого року – 28 грудня.

В один із магазинів, що торгово-розважальному центрі “Подоляни” зайшла жінка. Вона підійшла до продавця і попросила допомогти матеріально, мовляв не вистачає на ліки та харчі. Дівчина дала невідомій десять гривень. Остання подякувала і розповіла, що над дівчиною висить зле прокляття. Її майбутнє сімейне життя під загрозою, вона не зможе знайти чоловіка та вийти заміж.

Двадцятилітня тернополянка злякалася почутого. Проте співрозмовниця запевнила, що вихід є і вона може допомогти. Вартуватиме послуга тисячу гривень. Дівчина при собі мала лише половину суми, решту додала перснем та сережками на загальну суму 8260 гривень. Незнайомка залишила номер мобільного і пообіцяла все повернути після того, як зніме прокляття. Наступного дня “помічниця” не прийшла, тому жертва подзвонила до неї. Незнайомка сказала, що зайнята і перетелефонує пізніше.

За деякий час дівчина зрозуміла, що стала жертвою шахрайки, тому 4 січня прийшла до поліції писати заяву. Уже наступного дня правоохоронці проведеними оперативно-розшуковими заходами піймали тридцятичотирьохлітню шахрайку. Остання в усьому зізналася і повернула гроші та коштовності. Вона запевняє, що це вперше пішла на злочин і обіцяє, що більше таке не робитиме. Затримана – жителька Волинської області, розповідає, що має четверо дітей. Правоохоронці перевіряють дану інформацію, а також причетність підозрюваної до скоєння схожих злочинів.

Аферистка відповідатиме перед законом за статтею 190 частина 1 ККУ – шахрайство, повідомляють у поліції.