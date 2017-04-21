У “Подолянах” через охоронця травмувався відвідувач?
21/04/2017 1
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В «Сінема-сіті» чоловіка штовхнув охоронець. Відвідувач сам повідомив про це медикам, яких викликав для надання допомоги.
39-річний постраждалий розповів, що після того, як його штовхнули, він упав спиною на тверду поверхню і травмувався, повідомляє Доба.
Як зазначили лікарі, у чоловіка пошкоджена грудна клітка, тому його забрали у травмопункт. Наразі усі обставини випадку з’ясовуються.
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Коментарі (1)
Ліда21/04/2017
В “подолянах” взагалі якісь рідкісні працівники. наприклад навласні очі бачила, як дідусь ,що збирає возики з Сільпо відчитував клієнтів за те,що вони задалеко виїхали возиком з покупками,і моло що не кидався битися з жінкою , яка виїхала возиком-машинкою з дитиною з приміщення подолян. персонал має бути ввічливим….