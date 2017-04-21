У “Подолянах” через охоронця травмувався відвідувач?

21/04/2017 Розмір тексту:

В «Сінема-сіті» чоловіка штовхнув охоронець. Відвідувач сам повідомив про це медикам, яких викликав для надання допомоги.

39-річний постраждалий розповів, що після того, як його штовхнули, він упав спиною на тверду поверхню і травмувався, повідомляє Доба.

Як зазначили лікарі, у чоловіка пошкоджена грудна клітка, тому його забрали у травмопункт. Наразі усі обставини випадку з’ясовуються.