У Почаївській Лаврі займаються незаконним алкобізнесом?

07/12/2017 Розмір тексту:

В мережі активно обговорюють законність торгівлі алкоголем у церковних установах.

Користувачів мережі Facebook обурили ціни на «ексклюзивне» вино, яке продають в Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП. За пляшку п’янкого напою тамтешні московські попи просять аж три з половиною тисячі гривень.

Тож ми вирішили дослідити асортимент та ціни на алкоголь в Почаївській Лаврі, що на Тернопільщині. Крім традиційного церковного кагору, монахи продають також вино не призначене для таїнства Євхаристії, про що вказують на пляшках. Тут можна зустріти наливку марок «Святкове», «Сухе», «Лікувальне». Об’єми пляшок можуть задовольнити будь-який апетит: трапляються пляшки навіть по 5 (!) літрів. Продукція хоча й маркована абревіатурою «ПЛ» (Почаївська Лавра), але знайти пряму вказівку на походження вина ви не зможете, як і марок акцизного збору.

Придбати вино розливу Почаївської Лаври можна як у торгових точках монастиря, так і через Інтернет-магазин.

Як виявилось, вартість вина виробництва Почаївської Лаври більш демократична, ніж у Києво-Печерській – одна пляшка тут коштує від 40 гривень. Втім це ставить під сумнів якість товару, як і відсутність виноградників у Лаврі.