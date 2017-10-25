У Почаївській Лаврі забороняють молитися за католиків та прихожан Київського патріархату
У Почаївській лаврі вкотре довели свою зраду українській нації та прихильність московським окупантам.
Адже на території лаври розвішали так звані оголошення, які забороняють молитися за прихожан інших конфесій, – пише Vkursi.
Як виявилось, “список заборон” висить на стінах вже більше двох років, і незважаючи на запеклу боротьбу з агресором у Почаївській лаврі продовжують вести літургії виключно російською мовою. Цікаво, що станеться з тим, хто в записці про “здравіє чи упокой” вкаже ім’я людини з іншої конфесії?
Втім, зухвалість почаївського духовенства не обмежується лише такими “оголошеннями”. Нещодавно, на сесії міськради лавра мала намір забрати у довічне користування більше 2 га землі, проте завдяки ініціативі тернопільських активістів, питання до розгляду не дійшло.
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