У Почаївській Лаврі забороняють молитися за католиків та прихожан Київського патріархату

25/10/2017 Розмір тексту:

У Почаївській лаврі вкотре довели свою зраду українській нації та прихильність московським окупантам.

Адже на території лаври розвішали так звані оголошення, які забороняють молитися за прихожан інших конфесій, – пише Vkursi.

Як виявилось, “список заборон” висить на стінах вже більше двох років, і незважаючи на запеклу боротьбу з агресором у Почаївській лаврі продовжують вести літургії виключно російською мовою. Цікаво, що станеться з тим, хто в записці про “здравіє чи упокой” вкаже ім’я людини з іншої конфесії?

Втім, зухвалість почаївського духовенства не обмежується лише такими “оголошеннями”. Нещодавно, на сесії міськради лавра мала намір забрати у довічне користування більше 2 га землі, проте завдяки ініціативі тернопільських активістів, питання до розгляду не дійшло.