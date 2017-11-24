У Почаївській Лаврі офіційно визнали, що ними керують з Москви

24/11/2017 Розмір тексту:

Про свою залежність від московської церкви заявив настоятель Почаївської Лаври від імені всіх насельників монастиря УПЦ МП у відкритому листі, опублікованому на офіційному сайті Лаври.

«…братия Свято-Успенской Почаевской Лавры обращается и настоятельно просит Священноначалие Русской Православной Церкви о выходе Нашей Православной Церкви из Всемирного Совета «церквей»…», – йдеться у зверненні братії Лаври до московського патріарха Кирила, в якому монахи Почаївського монастиря Російську Церкву називають «Нашей», чим спростовують байки про незалежність УПЦ МП від Москви.

В своєму листі насельники Почаївської лаври просять керівництво РПЦ МП ізолюватись від усіх інших церков, вийшовши зі складу Всесвітньої Ради Церков, що фактично означатиме відкриту конфронтацію з усіма іншими конфесіями.

Вочевидь, після відвертих зізнань керівництва Почаївської Лаври священикам Московського Патріархату стане набагато складніше втримати під контролем неслухняних парафіян, котрі бажають змінити конфесію релігійних громад. Зазначимо, що саме залежність УПЦ МП від Москви стала однією з основних причин переходу більше десятка парафій Тернопільщини до УПЦ Київського Патріархату протягом останніх декількох років.

Раніше «За Збручем» повідомляв, що на сайті Почаївської Лаври закликають молитись до російського царя за Росію, котру московські попи з Почаєва називають «многострадальным отечеством».