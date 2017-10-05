У підземеллі Катедри планують створити музей

05/10/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Катедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці наводять лад та очищують вентиляцію в підземеллях, аби в подальшому проводили там регулярні екскурсії.

– Є підземний вхід в центрі храму, але він незручний, – розповів “20 хвилин” отець Орест. – По-перше, тут дуже крутий спуск і людям пенсійного віку і дітям важко туди спускатися. По-друге, це не дуже добре кожного разу піднімати важкий люк в центрі храму, поки люди моляться. Тому ми хочемо зробити менш помітний вхід в підземелля зліва храму, в підвалі, принаймні розглядаємо таку можливість. Наразі приводимо підземелля до ладу, вичищаємо від сміття,  вирівнюємо підлогу.

Зокрема, в підземеллі Катедри планують створити Музей сакрального Тернополя. Окрім цього, на весну 2018 року запланована масштабна реконтрукція веж Катедри.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,304 / 10.13m