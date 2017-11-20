У Підволочиській ОТГ відкрили ЦНАП

20/11/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області надання адміністративних послуг населенню стало ще доступнішим. Новий ЦНАП відкрили у Підволочиській об’єднаній територіальній громаді завдяки ініціативності жителів та співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ.

До урочистого відкриття долучилися голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, керівник німецько-українського проекту GIZ «Реформа управління на сході України» Тарас Журавель, голова Підволочиської селищної ради Віталій Дацко та представники громадськості.

«ЦНАПи дозволяють відчути певний комфорт людям, які живуть в об’єднаних територіальних громадах. Центр надання адміністративних послуг у Підволочиській громаді відкриваємо завдяки українсько-німецькому фонду співпраці GIZ. У ЦНАПі ви зможете отримати більш, ніж 140 послуг, які надаватимуться автоматично без участі людини. Усе це в рамках спільної стратегії – децентралізації», – зазначив Степан Барна.

Також очільник Тернопільщини подякував мешканцям Підволочиської громади за ініціативи, які вони пропонують у рамках децентралізації, адже за два роки Підволочиський район отримав від держави значні капіталовкладення – більше 30 мільйонів гривень.

«Цього року у Підволочиському районі: Підволочиській, Скалатській, Новосілківській, Скориківській громадах реалізовуються проекти на загальну суму 17 мільйонів гривень, які виділені державою. Завдяки стратегії децентралізації нас почули та побачили партнери, у тому числі й організації ООН. ЦНАП за рахунок коштів ООН змогли відкрити у Шумській ОТГ, а сьогодні – завдяки проекту GIZ, який виділив на цю справу майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Громада до цього процесу також долучилася, що є свідченням того, що напрямок розвитку регіону, який ми спільно напрацювали, дає очевидний результат. Тому дякую усім, хто долучився до цього процесу», – наголосив Степан Барна.

За словами керівника проекту GIZ «Реформа управління на сході України» Тараса Журавля, послуги повинні надаватися легко та зручно, швидко і прозоро. Найголовніше, щоб громадяни, які прийдуть у ЦНАП, отримали якісні послуги та виправдалися їхні очікування.

«У 2014-2015 роках, коли почали створюватися об’єднані громади, ми відповідним чином відреагували на це. Спільно з Мінрегіону та Мінекономіки організували конкурс для ОТГ і дуже приємно, що саме Підволочиська громада була обрана однією з переможців цього конкурсу. Зараз ми бачимо результат цієї співпраці і дуже приємно, що з’явився такий ЦНАП і громадяни справді зможуть отримувати в зручних умовах якісні послуги. Дуже важливо, що зручні умови створені не лише для громадян, а й для самих адміністраторів та людей, які працюватимуть у центрі», – підкреслив Тарас Журавель.

Також він наголосив, що Тернопільщина має великі перспективи для участі у міжнародних проектах.

«Сьогодні ми самі робимо нову історію, яка вбачає покращення життя людей. Завдяки Президенту України та Уряду проходить багато реформ. Однією з найкращих вважаю реформу децентралізації, адже лише спільними зусиллями ми зможемо зробити покращення у суспільстві. Важливим є те, що покращення ми можемо робити завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, обласною радою, державними органами, місцевим самоврядуванням та міжнародними партнерами. Завдяки виграному проекту ми протягом чотирьох місяців зробили ремонт, придбали нову техніку та столи, аби створити зручні умови для людей та забезпечити гідне отримання адміністративних послуг», – зазначив голова Підволочиської селищної ради Віталій Дацко.

За кошти, виділені з державного бюджету у Підволочиській громаді реалізовуються такі проекти як капітальний ремонт вулиць у с. Качанівка, с. Орхівець, с. Чернилівка, де також триває капітальний ремонт шатрового даху у приміщенні сільського клубу; капітальний ремонт залу приміщення будинку культури у с. Галущинці; капітальний ремонт даху будинку культури у с. Іванівка; капітальний ремонт даху та фасадів будівлі Підволочиської дитячої музичної школи; реконструкція будівлі спортивного залу ДЮСШ; реконструкція з добудовою приміщення другого стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування та багато інших.

«За два роки у Тернопільській області реалізовано понад тисячу проектів за рахунок коштів з державного бюджету. Більше півмільярда гривень спрямовано на те, щоб покращилося життя людей у селах області. Протягом цього часу відкрито дві нові школи, придбано 50 нових шкільних автобусів та 1500 нових комп’ютерів, замінено близько 3 тисяч вікон у школах області. Стратегія децентралізації передбачає відкриття не лише капітальних об’єктів. За цих два роки ми відкрили 16 місцевих поліцейських станцій, 10 місцевих пожежних добровольчих частин, працівники яких рятують людям життя», – зазначив Степан Барна.