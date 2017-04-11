У підвалі на Дружбі знайшли труп. ФОТО

11/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі, на вулиці Макаренка, у підвалі одного з будинків виявили труп чоловіка, який пролежав там майже місяць.

Жителі будинку розповідають, що дивний запах з підвалу будинку був уже давно. Однак туди ніхто не спускався, оскільки приміщення не використовували.

Проте вчора, коли настала тепла погода, запах став настільки сильним, що мешканці будинку вирішили перевірити підвал. Коли вони спустилися у приміщення то виявили труп чоловіка. Відтак, люди викликали патрульну поліцію.

Деталі смерті з’ясовують, повідомляє Терен.