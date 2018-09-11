У підвалах миші та щурі, каналізація тече на голову: мешканці будинку на вулиці Корольова скаржаться на ЖЕК

11/09/2018 Розмір тексту:

Мешканці будинку № 8 по вул. А. Корольова не задоволені якістю послуг, які надає ПМП “СОВР”.

Свої претензії доведені до відчаю люди виклали у колективній скарзі, яку надіслали на адресу “За Збручем“.

Тернополяни зазначають, що чиновники не реагують на звернення та не звертають на них увагу. Тому просять висвітлити проблему в засобах масової інформації.

Публікуємо звернення мешканців будинку дослівно:

“Ми мешканці будинку № 8 по вул. А.Корольова не задоволені якістю послуг, що надає ПМП «СОВР», як обслуговуюча організація. А саме: підвали будинку не очищаються від сміття; в підвалах миші та щурі; вікна будинку жодного разу не милися; панелі не протираються; плафони світильників у вапні ще від попередніх ремонтів; поточний ремонт сходових кліток зроблений лише у 3 під’їздах з 6; інтернет-кабеля та кабеля телебачення, а також електроенергії не заховані в короби, як цього вимагають правила утримання будинків; прибудинкова територія за будинком в зарослях; волейбольний майданчик заріс травою; входи в під’їзди порепані, тільки частково зроблені у 1-2 під’їздах; лінолеум у ліфтах в жахливому стані, порваний; дерева на прибудинковій території в аварійному стані та потребують санітарної підрізки та зрізки зокрема вже другий рік сухе дерево біля лавки 4 підїзду); щитові у будинку не закриті; горища теж не закриті; під’їзди не прибираються (жодного разу не милися, тільки скроплюється водою інколи, пил на підвіконниках, павутиння, брудні поручні та панелі 1-3 під’їзд, в 4-6 підїзді інша прибиральниця, тому ситуація трішки краща); каналізація в підвалі 4 піїзду постійно протікає на голови мешканців, асфальтове покриття потребує ремонту; розкопка КП «Теплокомуненерго» вже другий рік як не зароблена. Остаточною каплею нашого терпіння стало те, що ліфт не працює в 4 підїзді вже місяць. Заяву мешканців директор ПМП «СОВР» отримав особисто, жодного результату не має. Батьки з дітьми та пенсіонери змушені ходити пішки, носити візочки на 8-9 поверхи, велосипеди дитячі. Важко навіть з магазину продукти чи питну воду занести на 9 поверх”, – ідеться в листі.

Сподіваємося, цю інформацію візьмуть до уваги чиновники, відповідальні за комунальну сферу, та вплинуть на недобросовісне обслуговуюче підприємство.