У підпільній гуральні в Тернополі знайшли добра на 9 мільйонів. ВІДЕО

30/08/2018 Розмір тексту:

Підпільний цех, у якому незаконно виробляли алкоголь, викрили неподалік Тернополя.

Розливали спиртне у підвалі, а назовні, для прикриття, влаштували видимість автосервісу, повідомляє TV-4.

В ході санкціонованих слідчих дій з незаконного оббігу вилучили підакцизних товарів на суму в понад 9 мільйонів гривень.