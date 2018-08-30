У підпільній гуральні в Тернополі знайшли добра на 9 мільйонів. ВІДЕО

30/08/2018 0
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Підпільний цех, у якому незаконно виробляли алкоголь, викрили неподалік Тернополя.

Розливали спиртне у підвалі, а назовні, для прикриття, влаштували видимість автосервісу, повідомляє TV-4.

В ході санкціонованих слідчих дій з незаконного оббігу вилучили підакцизних товарів на суму в понад 9 мільйонів гривень.

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