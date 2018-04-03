У під’їзді будинку на тернополянку напав грабіжник. ВІДЕО

03/04/2018 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу, причетну до злочину. Незнайомця підозрюють у розбійному нападі на жительку обласного центру.

Подія трапилася 29 березня, близько 13:45 в під’їзді багатоповерхівки в Тернополі на вулиці Лук’яновича. Зловмисник напав на тернополянку і завдав їй чималу кількість ударів в область голови. Чоловік намагався заволодіти золотими прикрасами, які були на жінці. Проте йому це не вдалося. У момент нападу в під’їзд зайшов мешканець будинку, тому нападник втік.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 27-11-71 (096)-118-76-08 або на лінію “102”, повідомляють у поліції.