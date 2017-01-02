У перший день нового року на Тернопільщині горіла школа. ФОТО

02/01/2017 Розмір тексту:

1 січня о 18:18 в м. Копичинці Гусятинського району по вул. Шевченка 21, виникла пожежа в навчальному класі на першому поверсі ЗОШ №1.

Як повідомляють у ДСНС в області, внаслідок пожежі знищено телевізор та меблі навчального класу (стіл) на загальній площі 2 м. кв., пошкоджено 2 вікна, облицювання стін та стелі навчального класу.

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРП-22 ДПРЧ-10 Управління, на місці пожежі працювала оперативна група Гусятинського РВ Управління.

Під час гасіння врятовано будівлю ЗОШ №1.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі, матеріальні збитки встановлюються.