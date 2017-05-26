У першому кварталі бюджет Тернополя перевиконали на 26 мільйонів гривень

26/05/2017 Розмір тексту:

У першому кварталі до міського бюджету надійшло понад 684 мільйони гривень, що на 26 мільйонів більше від запланованого. Якщо порівнювати із надходженнями у минулому році, то вони збільшилися на 162% або на 262 мільйони гривень.

Детальніше про виконання бюджету за перший квартал 2017 року під час чергового засідання виконкому розповіла начальник фінансового управління Надія Кучер.

– Щодо загально фонду бюджету, то його виконання складає 103%, – зазначила Надія Кучер. – При плані 643 мільйони до бюджету надійшло 662,4 мільйони гривень. Найбільшу питому вагу тут займає ПДФО. Планове завдання по ньому виконане на 106, 2% і понад план ми одержали 7,6 мільйонів гривень. Крім ПДФО суттєвим надходженням є податок на майно, який складається з плати за землю, транспортного податку та податку на нерухомість. Виконання по цьому платежу склало 101,4%. При плані 24,7 надійшло 25 мільйонів гривень. Перевиконаний план також по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 117,1 мільйони гривень або на 3,3%, по транспортному податку на 173,8 тисячі гривень, по платі за землю – на 54,6 тисячі гривень. Також перевиконаний план по сплаті єдиного податку – понад план ми отримали 3,6 мільйонів гривень, по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – майже півтора мільйона гривень, по частині чистого прибутку комунальних підприємств ми одержали на 254 тисячі гривень більше від запланованого, по орендній платі за користування комунальним майном – більше на 283 тисячі гривень. Складовою частиною загального фонду є міжбюджетні трансферти – це освітня і медична субвенція, які надійшли відповідно до плану у розмірі 64,9 та 44,5 мільйонів. Але майже 3 мільйони ми не одержали з держбюджету субвенцій соціального спрямування на пільги і субсидії населенню. Щодо спеціального фонду, то його питома вага у дохідній частині бюджету є незначною і складає 3,2%, і находження фонду склали 22,1 мільйони. Тут майже по всіх складових є виконання плану, крім надходжень від продажу земельних ділянок, виконання по якому склало 84,9 %.

Всі кошти, які надійшли до міського бюджету були спрямовані на виконання ряду програм та запланованих заходів. В результаті чого видаткова частина бюджету виконана до річного плану на 29,4%. На фінансування галузей було спрямовано 642,3 мільйони гривень, в тому числі по загальному фонду – 600,5 мільйонів гривень і по спеціальному – 41,8 мільйонів. За рахунок цих коштів освіту профінансували на 164 мільйони, охорону здоров’я – на 56,2, культуру – на 12,6, соціальний захист – на 333,9 мільйонів гривень, житлово-комунальне господарство – на 24,5. На виплату зарплати із цих коштів було витрачено 144,7 мільйонів та оплату енергоносіїв – 27,3 мільйони.

Виконання бюджету міста за перший квартал взяли до відома. Його також розглянуть на найближчій сесії міської ради.

Ольга Трач

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