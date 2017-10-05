У пенсіонерів з Тернопільщини вкрали сейф з грошима і золотом

05/10/2017 Розмір тексту:

Двісті п’ятдесят доларів, тисячу гривень та тридцять три найменувань золотих виробів – усе це стало здобиччю зловмисників, які проникли до будинку пенсіонерів з Теребовлянщини.

Про злочинна лінію “102” повідомили потерпілі, зазначають у поліції.

На місце крадіжки виїжджали оперативники Теребовлянського відділу поліції. При огляді будинку з’ясувалося, що невідомі проникли в житло вночі, віджавши металопластикове вікно. Господарі не почули, оскільки ночувалине в будинку, а в літній кухні. Коштовності зберігалися у невеликому сейфі розміром 30 на 40. Проте металева конструкція не була вмонтована у стіну, як це вимагає інструкція, а стояла в шафці. Його й винесли зловмисники.

В результаті жителі села Говилів втратили гроші та золото – сережки, браслети, ланцюжки, кулони й хрестик. Свої збитки потерпіли оцінили в сімдесят сім тисяч гривень.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.